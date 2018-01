VIDEO Sevilla - Atletico Madrid 3-1/ Sevilla, in semifinalele Cupei Spaniei - Griezmann, autorul unui gol superb

Escudero a deschis scorul pentru Sevilla dupa numai 26 de secunde de la fluierul de start. In minutul 13, francezul Antoine Griezmann a restabilit egalitatea cu o executie superba, de la aproximativ 25 de metri. Dupa pauza, gazdele si-au marit avantajul la 3-1, gratie reusitelor lui Banega (48', penalty) si Sarabia (79'), iar elevii lui Diego Simeone s-au recunoscut infranti.In semifinale, Sevilla va infrunta cu invingatoarea disputei Alaves - Valencia. In tur, "liliecii" s-au impus cu 2-1.20:00 Alaves - Valencia (1-2 in tur)22:30 Real Madrid - Leganes (1-0 in tur)