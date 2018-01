VIDEO Inter - AS Roma 1-1/ Inter ramane fara victorie in ultimele sase etape din Serie A

AS Roma a deschis scorul in minutul 31, prin El Shaarawy. Gazdele au salvat un punct pe final de meci, prin Vecino (86').Inter se gaseste pe pozitia a patra in clasament, la egalitate de puncte cu Lazio, ocupanta locului trei (43 de puncte), in timp ce AS Roma se afla pe cinci, cu 40 de puncte.Inter - AS Roma 1-1Cagliari - AC Milan 1-2Bologna - Benevento 3-0Lazio - Chievo 5-1Sampdoria - Fiorentina 3-1Sassuolo - Torino 1-1Udinese - Spal 1-1Verona - Crotone 0-3Atalanta - Napoli 0-11. Napoli 54 puncte2. Juventus 50 (- un joc)3. Lazio 43 (- un joc)4. Inter 435. AS Roma 40 (- un joc)6. Sampdoria 33 (- un joc) etc.