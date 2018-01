VIDEO Olimpique Lyon - PSG 2-1/ Goluri de generic pe Stade des Lumieres - Gazdele au obtinut victoria in prelungiri

Partida de pe "Stade des Lumieres" a inceput cum nu se putea mai frumos, cu un gol superb reusit de Nabil Fekir inca din minutul doi. Portarul Areola s-a pozitionat gresit la o lovitura libera a celor de la Lyon, iar Fekir a stiut sa profite si a inscris cu un sut de la aproximativ 30 de metri.Mbappe s-a accidentat in minutul 32 si nu a mai putut continua partida, dupa ce s-a ciocnit cu portarul Anthony Lopes. Cu zece minute inainte, atacantul francez se lovise grav la cap dupa un duel cu Houssem Aouar.PSG a egalat in prelungirile primei reprize, dupa un voleu de senzatie al lui Kurzawa. Fundasul parizienilor a fost gasit perfect in careu de o centrare a lui Dani Alves si l-a executat pe Anthony Lopes cu un sut din prima, cu piciorul stang.Din minutul 60, PSG a evoluat in inferioritate numerica: Dani Alves a vazut direct cartonasul rosu, dupa ce a contestat o decizie a arbitrului.Olimpique Lyon a dat lovitura in prelungiri, prin Memphis Depay. Areola a fost spectator la sutul olandezului, din afara careului de 16 metri. PSG a inregistrat astfel a doua infrangere a sezonului, dupa 22 de etape disputate in Ligue 1.Neymar nu a fost inclus in lotul lui PSG pentru duelul cu Lyon, starul brazilian acuzand dureri la coapsa dreapta.Lyon a ajuns la 48 de puncte in clasament, apropiindu-se la 8 lungimi in spatele liderului PSG (56 de puncte).Lyon - Paris SGMonaco - Metz 3-1Nice - St Etienne 1-01. Paris SG 56 puncte2. Lyon 483. Marseille 474. Monaco 465. Nantes 346. Nice 34 etc.