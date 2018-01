VIDEO Real Madrid - Deportivo La Coruna 7-1/Spectacol pe "Santiago Bernabeu" - Ronaldo, Bale si Nacho au inscris cate doua goluri

Pentru Real Madrid au marcat Nacho 32', 88', Bale 42', 58', Modric 68' si Cristiano Ronaldo 78', 84'. Oaspetii au inscris prin Adrian, in minutul 23.Cristiano Ronaldo s-a accidentat dupa ce a reusit sa marcheze al doilea gol. Portughezul a fost lovit cu gheata in fata de un adversar si a ramas intins pe gazon, plin de sange. In timp ce iesea de pe teren, Ronaldo i-a cerut medicului telefonul mobil, pentru a putea sa vada cat de rau s-a accidentat. Atacantul nu a mai revenit pe teren, astfel ca Real Madrid a incheiat meciul cu un jucator in minus, toate schimbarile fiind deja efectuate.Florin Andone, avertizat cu un cartonas galben in minutul 38, a jucat pana in minutul 79.In urma acestei victorii, Real Madrid a acumulat 35 de puncte si ocupa locul 4, la 16 puncte in spatele liderului Barcelona. Deportivo se afla in zona retrogradarii, pe locul 18, cu doar 16 puncte.Partidele Real Sociedad - Celta Vigo si Betis - FC Barcelona au loc tot duminica, iar meciul Eibar - Malaga se va disputa luni.1. Barcelona 51 puncte (19 jocuri)2. Atletico Madrid 433. Valencia 404. Real Madrid 35 (19 jocuri)5. Villarreal 346. Sevilla 32 etc.