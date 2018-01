Partida amicala dintre Romania si Suedia se va juca la Craiova, pe stadionul "Ion Oblemenco"

In scrisoarea de acceptare trimisa, Primaria Municipiului Craiova a aratat ca sustine "ca aceasta sarbatoare sportiva sa se desfasoare in Municipiul Craiova, unde publicul craiovean este cunoscut a fi mare iubitor de fotbal si evenimente sportive".De asemenea, Federatia Romana de Fotbal negocieaza si cu alte federatii internationale pentru stabilirea unui alt meci amical in luna martie.Nationala Romaniei va disputa urmatoarele jocuri oficiale in septembrie 2018, odata cu debutul noii competitii Liga Natiunilor UEFA. Tragerea la sorti a grupelor va avea loc pe 24 ianuarie 2018.