Gerard Pique si-a prelungit contractul cu FC Barcelona pana in 2022 - Clauza de reziliere de 500 de milioane de euro

Pique, 30 ani, este un jucator cheie pentru defensiva catalana si a contribuit la castigarea a 25 de trofee. Internationalul spaniol a disputat 422 meciuri la Barca si a marcat 37 de goluri. In acest sezon, el a jucat 25 de meciuri si a marcat 2 goluri in toate competitiile.Cu 94 de selectii si 5 goluri la selectionata Spaniei, Pique a facut parte din echipa care a castigat un titlu mondial (CM 2010) si un titlu european (EURO 2012). In etapa sa de la Manchester United (2004-2008), Pique a castigat un titlu national (2008), Liga Campionilor (2008), o Supercupa a Angliei (2008) si o Cupa a Ligii Angliei (2006).