VIDEO Chelsea - Norwich 1-1 (5-3 dupa penaltiuri)/ Chelsea, calificare chinuita in turul patru al Cupei Angliei

Belgianul Batshuayi (55') a deschis scorul pentru Chelsea, iar Jamal Lewis a egalat in minutul 90+4' si a trimis partida in prelungiri. Chelsea a terminat meciul cu doi oameni in minus, dupa eliminarile lui Pedro (117') si Morata (120+1'), ambele pentru cumul de cartonase.Singurul jucator care a ratat de la punctul cu var a fost Nelson Oliveira, primul executant al oaspetilor.Chelsea a avut nevoie de rejucare cu Norwich pentru a se califica in 16-imile Cupei Angliei, dupa ce prima partida dintre cele doua formatii s-a incheiat la egalitate, scor 0-0.