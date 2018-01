VIDEO PSG - Dijon 8-0/ Recital parizian - Neymar a inscris de patru ori si a dat doua pase de gol

Golurile au fost marcate de Di Maria (4', 15'), Cavani (21'), Neymar (42', 57', 73', 83') si Mbappe (77').Neymar a avut si doua pase decisive, la al doilea gol inscris de Di Maria si la reusita lui Mbappe.Edinson Cavani a ajuns la 156 de goluri inscrise in toate competitiile pentru parizieni, egaland astfel recordul lui Zlatan Ibrahimovic.Formatia lui Unai Emery defileaza in Ligue 1, avand 11 puncte avans fata de ocupanta locului doi, Olimpique Lyon.1. Edinson Cavani, Zlatan Ibrahimovic: 156 goluri3. Pedro Miguel Pauleta: 1094. Dominique Rocheteau: 1005. Mustapha Dahleb: 986. Francois M'Pele: 957. Safet Susic: 858. Rai: 729. Carlos Bianchi: 7110. Guillaume Hoarau: 56Paris SG - Dijon 8-0Amiens - Montpellier 1-1Angers - Troyes 3-1Guingamp - Lyon 0-2Lille - Rennes 1-2Metz - St Etienne 3-0Toulouse - Nantes 1-11. PSG 56 puncte2. Lyon 453. Marseille 444. Monaco 435. Nantes 346. Nice 31 etc.