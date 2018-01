​VIDEO Liverpool - Manchester City 4-3/ Meci nebun pe "Anfield" - Prima infrangere in actualul sezon din Premier League pentru trupa lui Guardiola

La pauza, Liverpool si Manchester City se aflau la egalitate, scor 1-1. Oxlade-Chamberlain a deschis scorul pentru gazde in minutul 9, iar Sane a adus egalarea cu cinci minute inainte de finalul primei reprize.In repriza a doua, Liverpool a reusit sa marcheze de 3 ori in 9 minute: Firmino (59'), Mane (61') si Salah (68') s-au intrecut in executii spectaculoase. "Cormoranii" au trait periculos finalul de meci, dupa ce echipa lui Pep Guardiola a reusit sa inscrie de doua ori. Bernardo Silva a marcat pentru 4-2 in minutul 84, iar Gundogan a inchis tabela in prelungiri.Ultima infrangere inregistrata de Manchester City in campionat avusese loc luna aprilie a anului trecut: 1-2 pe terenul lui Chelsea.Inaintea partidei de pe "Anfield", City era singura echipa neinvinsa in actualul sezon din Premier League.Gratie acestui succes, Liverpool a urcat pe locul trei in clasament, aflandu-se la egalitate de puncte (47) cu Manchester United (locul 2) si Chelsea (locul 4). United are insa un meci mai putin disputat, urmand sa o intalneasca luni pe Stoke City.Manchester City ramane lider in Premier League, cu 62 de puncte.Bournemouth - Arsenal 2-11. Manchester City 62 puncte2. Manchester United 47 (- un joc)3. Liverpool 474. Chelsea 475. Tottenham 44 etc.