VIDEO Tottenham - Everton 4-0/ Harry Kane a reusit o "dubla" si a devenit cel mai bun marcator al lui Tottenham in Premier League

Kane a marcat in minutele 47 si 59, iar celelalte goluri au fost inscrise de Son (26') si Eriksen (81').Harry Kane a ajuns la 98 de reusite in doar 135 de aparitii in Premier League. Primul sau gol in campionatul Angliei a fost impotriva lui Sunderland, la 7 aprilie 2014.In varsta de 24 de ani, Kane s-a distantat in fruntea topului golgheterilor din Premier League, cu 20 de reusite in 23 de meciuri.Kane a devenit al treilea jucator din istoria Premier League care a marcat cel putin 20 de goluri in patru sezoane consecutive, dupa Thierry Henry si Alan Shearer. In ultimele trei sezoane ale campionatului din Anglia, Kane a inscris 21, 25, respectiv 29 de goluri.98 - Harry Kane in 135 jocuri97 - Teddy Sheringham in 23691 - Jermain Defoe in 27691 - Robbie Keane in 238Tottenham - Everton 4-0Chelsea - Leicester 0-0Crystal Palace - Burnley 1-0Huddersfield - West Ham 1-4Newcastle - Swansea 1-1Watford - Southampton 2-2West Brom - Brighton 2-01. Manchester City 62 puncte2. Manchester United 473. Chelsea 47 (+ un joc)4. Liverpool 445. Tottenham 44 (+ un joc)6. Arsenal 39 etc.