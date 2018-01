​VIDEO Deportivo La Coruna - Valencia 1-2/ Florin Andone a inscris pentru gazde

Guedes a deschis scorul pentru oaspeti in minutul 37, iar avantajul "liliecilor" a fost majorat de Rodrigo Machado, in minutul 64. Florin Andone, integralist la gazde, a inscris cu capul dupa o pasa a lui Adrian, in minutul 88.Romanul a ajuns la 5 reusite in actualul sezon din La Liga, depasindu-l astfel pe Cristiano Ronaldo. Lusitanul are doua patru goluri inscrise in campionatul Spaniei.Valencia se gaseste pe pozitia a treia in clasament, cu 40 de puncte, in timp ce Deportivo se afla pe locul 17, cu 16 puncte.Dep. La Coruna - Valencia 1-2Eibar - Atl. Madrid 0-1Real Madrid - Villarreal 0-1Girona - Las Palmas 6-01. Barcelona 48 puncte2. Atletico Madrid 42 (+ un joc)3. Valencia 40 (+ un joc)4. Real Madrid 325. Villarreal 31 (+ un joc)6. Sevilla 29 etc.Partidele Levante-Celta Vigo, Alaves-FC Sevilla, Espanol-Athletic Bilbao si Real Sociedad-Barcelona au loc duminica, iar intalnirea Betis - Leganes este programata luni.