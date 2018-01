VIDEO Real Madrid - Villarreal 0-1/ Oaspetii au obtinut victoria pe final de meci

Villarreal a plecat cu toate punctele de pe "Santiago Bernabeu", gratie reusitei lui Pablo Fornals, din minutul 87. Spaniolul a trimis un lob superb peste Navas, dupa ce portarul "galacticilor" blocase initial sutul lui Enes Unal.In finalul primei reprize, Cristiano Ronaldo a ratat incredibil din cativa metri, sutand in portarul lui Villarreal. Portughezul a cerut apoi o lovitura de la 11 metri, insa arbitrul a lasat jocul sa continue.Real Madrid se afla la a treia partida consecutiva fara victorie, dupa 2-2 cu Celta Vigo (La Liga) si 2-2 cu Numancia (Cupa Spaniei).Realul ramane pe locul patru in clasament, cu 32 de puncte, in timp ce Villarreal e pe pozitia a cincea, la un punct in spatele echipei lui Zidane.1. Barcelona 48 puncte2. Atl. Madrid 393. Valencia 374. Real Madrid 325. Villarreal 31 (+ un joc)6. Sevilla 29 etc.Tot sambata se mai joaca meciurile Eibar-Atletico Madrid si Deportivo La Coruna - Valencia, in timp ce partidele Levante-Celta Vigo, Alaves-FC Sevilla, Espanol-Athletic Bilbao si Real Sociedad-Barcelona se vor disputa duminica. Confruntarea Betis - Leganes este programata luni.