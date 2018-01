Fiscul spaniol ancheteaza eventuale plati ascunse ale Barcelonei pentru Lionel Messi

Ziarul, care a avut acces la documentele Football Leaks, a mentionat ca Barca a platit in jur de 12,7 milioane euro Fundatiei Messi intre 2010 si 2016.Intr-o prima perioada, din 2010 pana in 2013, inainte de crearea oficiala a Fundatiei, clubul catalan ar fi facut donatii prin aplicarea unei deduceri fiscale de 35%. Fiscul vrea sa afle daca platile nu au fost cumva ''remunerative'', in intentia de a evita impozitele, facute de fapt jucatorului prin intermediul unor societati care apartineau clubului.Din 2016, din momentul in care jucatorul a facut obiectul unei anchete fiscale, natura platilor ar fi fost schimbata, fiind vorba despre o scutire a impozitului pe venit.In vara anului trecut, procuratura spaniola a acceptat inlocuirea cu o amenda de 255.000 euro a condamnarii la 21 de luni de inchisoare, dictata impotriva starului argentinian Lionel Messi, pentru o frauda fiscala de 4,1 milioane euro.Lionel si tatal sau Jose Messi au fost acuzati ca au ascuns de fiscul spaniol suma de 4,1 milioane euro, provenind din drepturile de imagine ale jucatorului, din anii 2007, 2008 si 2009, prin intermediul unor societati interpuse.Pe langa condamnarile la inchisoare, Curtea Suprema i-a obligat pe Messi la plata unei amenzi de 2 milioane euro, in timp ce tatal jucatorului a achitat la randul sau o amenda de 1.395.000 euro.