VIDEO Bayer Leverkusen - Bayern Munchen 1-3/ Bayern, lider detasat in Bundesliga

Bayern Munchen s-a impus prin golurile marcate de Martinez (32' si 90+1') si Ribery (59'). Volland a punctat pentru gazde, in minutul 70.Dupa 18 etape disputate, Bayern Munchen a inregistrat 14 victorii, doua rezultate de egalitate si doua infrangeri.Bayer Leverkusen ocupa pozitia a patra in clasamentul din Bundesliga, fiind la egalitate de puncte cu alte 3 echipe, Borussia Dortmund, RB Leipzig si Borussia Monchengladbach, care au insa un meci mai putin disputat.1. Bayern Munchen 44 puncte (+ un joc)2. Schalke 303. Dortmund 284. Bayer Leverkusen 28 (+ un joc)5. RB Leipzig 286. B. Monchengladbach 28 etc.