Cupa Spaniei: Atletico Madrid vs FC Sevilla si Espanyol vs FC Barcelona, in sferturile de finala

Atletico Madrid - SevillaValencia - Deportivo AlavesEspanyol - FC BarcelonaLeganes - Real Madrid.Partidele tur vor avea loc in perioada 16-18 ianuarie, iar returul la 23-25 ianuarie.Daca se vor califica in detrimentul celor de la Espanyol, respectiv Leganes, FC Barcelona si Real Madrid se vor intalni in semifinalele Cupei Regelui Spaniei.