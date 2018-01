De la capitan al Barcelonei si pana la condamnarea din Dosarul Transferurilor - Cine este Gica Popescu, consilierul premierului Mihai Tudose, cel care va coordona pregatirea Romaniei pentru EURO 2020

A bifat de-a lungul carierei 494 de meciuri, imbracand tricourile urmatoarelor echipe: U Craiova, Steaua, PSV, Tottenham, FC Barcelona, Galatasaray, Lecce, Dinamo si Hannover.

A adunat 115 partide si a reusit 16 goluri la echipa nationala a Romaniei, alaturi de care a participat la trei Campionate Mondiale si la doua Campionate Europene.

A inscris in cariera 62 de goluri: 18 la Universitatea Craiova, unul la Steaua, 23 la PSV Eindhoven, trei la Tottenham, noua la FC Barcelona, cinci la Galatasaray, doua la Lecce si unul la Hannover.

Echipe la care a evoluat: Dunarea Calafat (1982-1984), Universitatea Craiova (1984-1987), Steaua Bucuresti (1988), Universitatea Craiova (1988-1990), PSV Eindhoven (1990-1994), Tottenham Hotspur (1994-1995), FC Barcelona (1995-1997), Galatasaray (1997-2001), Lecce (2001-2002), Dinamo Bucuresti (august 2002-noiembrie), Hanovra 1896 (2003).

A fost desemnat de sase ori cel mai bun fotbalist al Romaniei - 1989, 1990, 1991, 1992, 1995 si 1996.

Viata "Baciului" a cuprins, cel putin pana in acest moment, doua perioade distincte: una stralucitoare (cariera sportiva) si una intunecata (condamnarea din "Dosarul Transferurilor", pentru evaziune fiscala si spalare de bani).S-a nascut pe 9 octombrie 1967, la. A facut primii pasi in fotbal la echipa locala, Dunarea. Dupa doi ani de zile, a fost transferat de, formatie la care a debutat pe 9 iunie 1985 (in meciul castigat de olteni cu 1-0 in fata celor de la FC Brasov).Pret de cateva luni, a fost legitimat si la. Alaturi de ros-albastri a jucat in dubla mansa din semifinalele Cupei Campionilor Europeni cu Benfica.A fugit de la Steaua in iulie 1988, revenind la marea iubire,Primul transfer in strainatate a venit in 1990, dupa Revolutie. A semnat cu, formatie la care a fost legitimat pana in 1994 (a bifat 83 de meciuri si a marcat de 18 ori).Dupa ce a imbracat jumatate de sezon tricoul celor de la, Popescu a facut cel mai important pas din cariera:"Am fost pe Camp Nou cu citeva zeci de jurnalisti la prezentare. Atunci am imbracat pentru prima data echipamentul blau-grana al Barcelonei. Seara de dupa prezentare m-am plimbat prin port. Singur. Am ajuns la hotel si am imbracat iarasi echipamentul. Am dormit cu el"-A ajuns capitan al formatiei blau-grana, echipa pentru care a jucat in 68 de partide si pentru care a marcat de 9 ori."Am fost capitanul scolii generale, capitan la liceu, capitan la juniori, capitan la echipa nationala de juniori, capitan la Universitatea Craiova la 20 de ani si tot asa, capitan, capitan, capitan. Nu poate fi o intamplare. O aveam in sange" -Anuli-a adus transferul la, echipa unde a jucat 109 meciuri si a inscris 5 goluri. Alaturi de turci, internationalul roman a castigat 7 trofee (printre care si Cupa UEFA).In, a ajuns la, iar in vara lui 2002 a revenit in tara: la. Nu a stat mult in "Stefan cel Mare": si-a reziliat contractul in noiembrie 2002, iar apoi s-a retras din activitate in 2003, dar de laCu doar o zi inainte de alegerile pentru sefia FRF, pe 4 martie 2014, Gica Popescu a fost condamnat la 3 ani, o luna si zece zile de inchisoare cu executare pentru implicarea in "Dosarul Transferurilor". Instanta l-a condamnat pe Gica Popescu pentru evaziune fiscala si spalare de bani.Moda cartilor scrise de dupa gratii nu l-a ocolit nici pe Gica Popescu, fostul international publicand "Abordari teoretice si practico metodice ale predarii jocului de fotbal in centrele de copii si juniori din perspectiva interdisciplinara". O lucrare despre munca in sectorul juniorilor (scriere cu circuit inchis, care n-a ajuns in nicio librarie. "Baciul" a scris aceasta carte intr-o perioada record de doar cinci luni. Apoi au mai vazut lumina tiparului: "Consideratii privind optimizarea strategiei de promovare a jocului de fotbal la nivel scolar" si "Fotbal pentru viitori fotbalisti profesionisti".A primit, din care a executat efectivde zile (la acestea s-au adaugat 211 zile calculate ca urmare a muncii prestate in detenţie). A indeplinit astfel 2/3 din pedeapsa, lucru necesar pentru eliberarea conditionata.Gica Popescu a platit 1 milion de dolari drept suma trecuta de anchetatori la capitolul prejudicii."Primele luni au fost cele mai grele. Inceputul si apoi perioada dupa ce a murit tata. Altfel, ma obisnuisem. Singura mea preocupare era legata de cei de acasa. A fost greu. Erau mai mici si copiii... Mie mi-a placut mereu sa stau langa familie... Mi-au lipsit enorm. Bine ca au inteles, s-au comportat incredibil de bine. E o experienta de care nu ne amintim cu placere, dar face parte din viata noastra. Pe copii i-a maturizat foarte mult. Cel mai greu e ca s-a dus tata... Inca n-am asimiliat ideea ca nu mai e, nu pot sa...","Tata lua pastile de inima, dar nu avea ceva grav. L-a macinat rau de tot, s-a consumat enorm. El aparea in public si zicea "Lasa, ma, ce daca...", dar el era turbat. Nu era un om credincios, cred ca n-a intrat de doua ori in viata lui in biserica. Dupa condamnare l-a gasit mama in mijlocul camerei cu o cruce in mana. Plangea. Tata sa planga! Era un oltean mandru, nu accepta ca fiului sau i se poate intampla. Si dupa doua luni a cedat, n-a mai putut... Astea sunt nenorocirile" - Gica Popescu pentru Gazeta Sporturilor."Mi-am schimbat prioritatile. Mi-am dat seama ca tot ce conteaza sunt familia si interesul tau personal. Si toata lumea asa gandeste. Eu eram singurul idiot cu proiecte, mama, sa vezi ce facem! Trebuie sa-ti fie tie bine, atat! Ca revolutionari d-astia... V-am zis, nu sunt vremurile care sa permita asa ceva" -Premierul Mihai Tudose l-a numit pe Gica Popescu consilierul sau pe teme de sport, urmand sa-i incredinteze coordonarea intregului proiect prin care Romania trebuie sa pregateasca infrastructura necesara ca tara coorganizatoare a Campionatului European de Fotbal din 2020."Buna dimineata! S-a trezit si premierul ca Romania are de organizat un EURO la fotbal in 2020. Drept pentru care si-a luat un consilier care "sa stie unde e UEFA"- Gica Popescu. Doar ca la partea organizatorica si de infrastructura sportiva stam bine. Altele sunt restantele pentru EURO 2020. Asa ca ii propun domnului Tudose sa-si ia si un consilier care sa stie unde e Sibiul (ca sa nu greseasca cu autostrada planuita sa plece din Pitesti) si unul care sa stie unde e Otopeniul (ca sa duca metroul pana la aeroport). Astea sunt angajamentele mari ale Guvernului fata de UEFA. Altfel, misto sa apari acum in plin scandal la guvern cu Generatia de aur la brat.Pentru interesati: Cele patru stadioane ce trebuie modernizate pentru EURO 2020 sunt in grafic, santierele incep in martie. Este ceva intarziat stadionul Dinamo, pentru ca acolo statul roman i-a dat stadionul in concesiune "particulerului" Badea si omul nu vrea EURO la el in curte. Asa ca stadionul Ministerului de Interne (ptiu, drace, iar ministerul asta?) se va reconstrui intr-o alta parte a parcului Dinamo, unde sa nu-l deranjeze pe particuler. Dovada ca suntem, totusi, in grafic este ok-ul dat de UEFA la finele 2017 la controlul de etapa. Bruxelles-ul nu a trecut verificarea si i s-a luat EURO de pe cap" -Cu ocazia EURO 2020, Romania va gazdui pe "Arena Nationala" trei partide din faza grupelor, plus un meci din optimi.