VIDEO Cupa Spaniei: Real Madrid, in sferturi dupa 2-2 pe "Santiago Bernabeu" cu Numancia

Lucas Vazquez (11', 59') a reusit o dubla pentru gazde, in timp ce Guillermo (45', 82') a punctat pentru oaspeti.Leganes (formatie infiintata in 1928) a reusit in premiera sa se califice in sferturile Cupei Regelui Spaniei, dupa 1-2, in deplasare, cu Villarreal. In mansa tur, formatia de la periferia Madridului se impusese cu 1-0.- Lleida (D3) 3-0 (in tur 4-0)- Las Palmas 4-0 (in tur 1-1)Villarreal -2-1 (in tur 0-1)- Formentera (D3) 2-0 (in tur 3-1)- Numancia (D2) 2-2 (in tur 3-0)Levante - Espanyol Barcelona (in tur 2-1)FC Sevilla FC - Cadiz (D2) (in tur 2-0)FC Barcelona - Celta Vigo (in tur 1-1)Tragerea la sorti a meciurilor din sferturile Cupei Spaniei la fotbal va avea loc vineri.