VIDEO Cupa Ligii Angliei: Manchester City, victorie in minutul 92 cu Bristol City

Oaspetii au deschis scorul prin Reid (44' - din penalti). City a revenit in repriza a doua, in urma golurilor reusite de De Bruyne 55' si Aguero 90+2'.Partida a avut loc pe "Etihad Stadium", in prezenta a 43.426 de spectatori.Returul se va disputa in ziua de 23 ianuarie, la Bristol. In sferturi, formatia din Bristol a reusit o mare surpriza: a eliminat-o pe Manchester United, scor 2-1.