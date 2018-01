Becali, noi critici pentru Alibec: A venit cu 94,5 kg si a avut mofturi

Finantatorul FCSB, Gigi Becali, a declarat, marti, ca atacantul Denis Alibec a venit la primul antrenament in acest an cu o greutate de 94,5 kilograme, cea optima fiind de 90 de kilograme, potrivit news.ro.





"Alibec are 94 si jumatate. M-am interesat de toti jucatorii. <Au facut vizita medicala?> <Da> <Vreau sa-mi trimiteti toate kilogramele, testele fizice... Sa vad fiecare cate kile a avut si cum s-a prezentat la testele fizice, care a fost primul la alergat, cum, in ce fel, ce a facut in vacanta.> De ce? Pentur ca eu vreau sa castig bani si daca nu ma interesez... Cine nu a facut trebuie sa-l sun eu personal. Budescu e numarul 1. S-a antrenat separat in vacanta. Venea voluntar la baza aproape in fiecare zi, veneau 3-4 jucatori si faceau antrenemente. Budescu este la optim, greutatea optima. Alibec trebie sa scada pana la 90 de kilograme. Nu e mult 94 jumate, pentru ca atunci cand a venit la Steaua avea 98. Astazi a scazut deja un kil, are 93 jumatate. Doctorul spune ca nu are nimic (n.r. - despre pubalgie), ca demult nu mai are probleme. Asa spune doctorul, numai ca el avea mofturi. El nu e de vina niciodata, daca echipa nu castiga si el nu a jucat nimic, n-a jucat echipa nimic si din cauza asta n-am putut sa joace nici el. Daca altul da gol, a dat gol din nimereala. Daca a dat el gol, a dat gol din geniu", a dcelarat Becali, la Digi Sport.

Totusi, Becali spune ca Alibec are o atitudine mai buna fata de cea de anul trecut: "Acum sa spun si alea bune. MM mi-a dat doua vesti bune, pe una nu v-o spun ca nu va intereseaza. E de bani, e o oferta. MM mi-a spus ca vestea foarte buna este ca Alibec a venit alt om: cuminte, nu mofturi, a tras de el tare la antrenamente, n-a mai facut mofturi ca e greu, ca nu e greu, zambitor, nu suparat, nu prefacut, e un alt om."

Patronul FCSB a precizat ca i-a marit contractul mijlocasului Denis Man, pentru a-i dubla clauza de reziliere, de la 50 la 100 de milioane de euro. Becali a spus ca a refuzat o oferta de 14-15 milioane de euro pentru tanarul jucator.