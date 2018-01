Acuzat de evaziune fiscala, Luka Modric (Real Madrid) a platit aproape un milion de euro Fiscului spaniol

Luka Modric este anchetat pentru evaziune fiscala in 2013 si 2014, iar prejudiciul ar fi fost de 290.990 de euro, respectiv 579.738 euro.Valoarea prejudiciului ar putea fi insa mai mare, mentioneaza El Confidencial, avand in vedere ca este posibil ca Modrici sa aiba conturi in Insula Man, situatie aflata in atentia autoritatilor spaniole.Potrivit El Confidencial, Modric a infiintat o firma in Luxemburg, Ivano SARL, care ii gestioneaza drepturile de imagine ascunzand veniturile de Fisc.