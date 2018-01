Mundo Deportivo: "Coutinho va fi prezentat luni pe Camp Nou"

Cotidianul iberic vorbeste despre o "stare de alerta" la Barcelona, toata lumea pregatindu-se pentru venirea brazilianului pe "Camp Nou"Prezentarea oficiala ar urma sa aiba loc intre orele 10 si 12 (ora Spaniei).Aflat sub contract cu Liverpool, Coutinho a precizat inca de vara anului trecut ca isi doreste o mutare in Catalunia.Conform presei britanice, transferul se va face in schimbul a aproximativ 160 de milioane de euro - 120 pe loc, restul in mai multe transe.In 201 meciuri pentru Liverpool, Coutinho a inscris de 54 de ori. Mijlocasul nu a evoluat pentru cormorani in ultima partida, alimentand speculatiile unui transfer la liderul din Spania.