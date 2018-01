​VIDEO Celta Vigo - Barcelona 1-1, in mansa tur a optimilor Cupei Spaniei

Barcelona a deschis scorul in minutul 15, prin Arnaiz Diaz Jose (22 de ani), jucator de la echipa secunda. Spaniolul nu a evoluat niciun minut in campionat, insa are trei goluri in Cupa Spaniei, in tot atatea meciuri jucate. Atacantul a marcat in ambele partide cu Murcia, din runda precedenta.Pione Sisto a egalat pentru Celta Vigo in minutul 31, cu un sut superb din interiorul careului.In minutul 72, Valverde l-a introdus pe teren pe Ousmane Dembele, francezul aflandu-se la primul meci dupa accidentarea suferita in septembrie.Dembele a ajuns de la Borussia Dortmund la formatia de pe Camp Nou in vara anului trecut, in schimbul sumei de 105 milioane de euro.Barcelona este detinatoarea trofeului, dupa ce a invins-o in finala editiei trecute pe Alaves, scor 3-1. Catalanii au in palmares 29 de Cupe ale Spaniei, un record.Partida retur va avea loc pe 11 ianuarie, pe Camp Nou.Celta Vigo - Barcelona 1-1Leganes - Villarreal 1-0Espanyol - Levante 1-2Numancia - Real Madrid 0-3