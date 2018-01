Radja Nainggolan, amendat de AS Roma dupa ce a postat pe Instagram un filmulet in care apare beat si fumand

A doua zi dupa incident, Nainggolan si-a cerut scuze: "Imi pare rau pentru ceea ce s-a intamplat. Imi place sa ma distrez cu prietenii si sa sarbatoresc trecerea in noul an, insa acum am mers prea departe. Am vazut-o ca pe o noapte speciala, unde poti sa mergi putin mai departe... Desigur ca nu am vrut sa fiu un exemplu negativ, motiv pentru care simt ca trebuie sa imi cer scuze pentru comportament".Insa comportamentul sau nu a fost pe placul oficialilor Romei, care l-au amendat cu 100.000 de euro, jucatorul urmand sa fie rezerva la meciul de sambata, cu Atalanta.