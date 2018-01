VIDEO Arsenal - Chelsea 2-2/ "Tunarii" au salvat un punct in prelungiri

Prima repriza a fost una fara goluri, cele doua echipe impartindu-si ocaziile importante. In minutul 14, Alvaro Morata a profitat de o eroare in apararea gazdelor si a ramas singur cu portarul Cech, insa a sutat slab la coltul lung. Arsenal a dat replica doua minute mai tarziu, cand sutul lui Alexis Sanchez a lovit ambele bare ale portii lui Courtois.Toate golurile partidei au fost inscrise in ultimele 30 de minute. "Tunarii" au deschis scorul in minutul 63, prin Jack Wilshere. Arsenal a fost in avantaj doar patru minute. Bellerin l-a faultat in careu pe Hazard, iar belgianul a restabilit egalitatea de la punctul cu var, in minutul 67.Cu sase minute inainte de final, echipa lui Antonio Conte a trecut la conducere dupa reusita lui Marcos Alonso. Gazdele au reusit sa salveze un punct in prelungiri (90+2'), prin Hector Bellerin.Chelsea putea sa dea lovitura pe final de meci, cand a ratat de doua ori la aceeasi faza. Morata a scapat singur spre poarta, insa l-a luat la tinta pe Cech, iar apoi Zappacosta a sutat in transversala.1. Manchester City 62 puncte2. Manchester United 473. Chelsea 464. Liverpool 445. Tottenham 40 (- un joc)6. Arsenal 39