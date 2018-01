VIDEO Lleida - Atletico Madrid 0-4/ Echipa lui Simeone, cu un pas in sferturile Cupei Spaniei; Diego Costa a revenit cu gol

Elevii lui Diego Simeone au avut nevoie de 33 de minute pentru a deschide scorul in meciul cu Lleida, Diego Godin marcand primul sau gol dupa o pauza de aproape zece luni. Fernando Torres a dublat avantajul patru minute mai tarziu si a stabilit scorul primei reprize.La primul meci de la revenirea la Atletico, Diego Costa a avut nevoie de doar cinci minute pentru a marca. Costa a fost introdus pe teren in minutul 64, in locul lui Correa.Atletico Madrid a platit 66 de milioane de euro pentru a-l transfera pe Diego Costa, pe care il vanduse la Chelsea, in iulie 2014, pentru 38 de milioane de euro. Costa a mai evoluat la "Atleti" in perioada 2010-2014.Antoine Griezmann a stabilit scorul final in prelungiri (90+2').Cadiz - Sevilla 0-2Las Palmas - Valencia 1-1Formentera - Alaves 1-3Lleida - Atletico 0-4Celta Vigo - Barcelona/ ora 20.00Leganes - Villarreal/ ora 20.00Espanyol - Levante/ ora 22.00Numancia - Real Madrid/ ora 22.00