Juventus, in semifinalele Cupei Italiei

Golurile victoriei au fost inscrise de Douglas Costa (15') si Mario Mandzukic (67')Echipa lui Massimiliano Allegri este detinatoarea trofeului, dupa ce a invins-o anul trecut in finala pe Lazio Roma, scor 2-0.AC Milan vs LazioJuventus vs Atalanta