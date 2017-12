VIDEO Crystal Palace - Manchester City 0-0/ Seria de victorii a "cetatenilor" a luat sfarsit - Gazdele au ratat un penalty in prelungiri

Gabriel Jesus s-a accidentat in prima repriza si a iesit de pe teren in lacrimi. Kun Aguero i-a luat locul in minutul 23. De asemenea, City l-a pierdut in prelungirile partidei si pe Kevin De Bruyne, dupa o intrare intarziata a lui Jason Puncheon. Belgianul a parasit terenul pe targa.Crystal Palace putea sa dea lovitura pe final de meci, dupa ce arbitrul a acordat penalty pentru un duel intre Sterling si Zaha. Milivojevic a executat lovitura de la 11 metri, insa Ederson a aparat si a evitat infrangerea.Manchester City a ratat sansa de a egala recordul de victorii consecutive obtinute de o echipa din campionatele de top ale Europei. In sezonul 2013/14, Bayern Munchen, avandu-l pe banca tehnica tot pe Guardiola, bifa 19 victorii la rand."Cetatenii" au pierdut primele puncte in Premier League pentru prima data din august, cand remizau cu Everton, scor 1-1. Totusi, Manchester City este singura echipa neinvinsa in acest sezon din Premier League. Dupa 21 de etape disputate, echipa lui Guardiola se poate lauda cu 19 victorii si doua rezultate de egalitate.Manchester City este liderul clasamentului, cu 14 puncte avans fata de Chelsea, ocupanta locului doi.1. Manchester City 59 puncte2. Chelsea 453. Manchester United 444. Liverpool 415. Tottenham 37 (- un joc) etc.