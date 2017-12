VIDEO Verona - Juventus 1-3/ Oaspetii raman la un punct de lider - Dybala a inscris de doua ori in cinci minute

Pentru Juventus au marcat Matuidi (6') si Dybala (72', 77'), iar pentru Verona a punctat Caceres (59').Gratie acestui succes, campioana Italiei pastreaza distanta de un punct fata de liderul Napoli.Verona incheie anul pe locul 19 in clasament, penultimul, cu 13 puncte. Echipa lui Fabio Pecchia are trei victorii, patru remize si 12 infrangeri.Inter - Lazio 0-0AS Roma - Sassuolo 1-1Atalanta - Cagliari 1-2Benevento - Chievo 1-0Bologna - Udinese 1-2Sampdoria - Spal 2-0Torino - Genoa 0-0Fiorentina - AC Milan 1-11. Napoli 48 puncte2. Juventus 473. Inter 414. AS Roma 39 (- un joc)5. Lazio 37 (- un joc) etc.