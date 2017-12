VIDEO Inter - Lazio 0-0/ Stefan Radu, integralist la oaspeti

Lazio, adversara FCSB-ului din 16-imile Europa League, e neinvinsa de cinci meciuri, in toate competitiile, si ocupa pozitia a cincea in Serie A, cu 37 de puncte.De partea cealalta, Inter se afla la a patra partida consecutiva fara victorie, dupa esecurile cu Udinese (scor 1-3), Sassuolo (0-1) si AC Milan, scor 0-1 dupa prelungiri, in sferturile Cupei Italiei.Echipa lui Luciano Spalletti e pe locul trei in clasament, cu 41 de puncte, la sapte lungimi in spatele liderului Napoli.Meciurile dintre FCSB si Lazio se vor disputa pe 15 februarie ("Arena Nationala) si 22 februarie ("Stadio Olimpico").Inter - Lazio 0-0AS Roma - Sassuolo 1-1Atalanta - Cagliari 1-2Benevento - Chievo 1-0Bologna - Udinese 1-2Sampdoria - Spal 2-0Torino - Genoa 0-0Fiorentina - AC Milan 1-11. Napoli 48 puncte2. Juventus 44 (- un joc)3. Inter 414. AS Roma 39 (- un joc)5. Lazio 37 (- un joc) etc.