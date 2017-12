VIDEO Chelsea a facut spectacol pe Stamford Bridge (5-0 cu Stoke City); Liverpool, victorie la limita cu Leicester (scor 2-1)

In partida disputata pe "Stamford Bridge", jucatorii lui Antonio Conte s-au distrat cu apararea lui Stoke City. Rudiger (3'), Drinkwater (9') si Pedro (23') au stabilit scorul primei reprize, in timp ce Willian (73' - penalty) si Zappacosta (88') si-au trecut numele pe lista marcatorilor in a doua parte a meciului.Pe "Anfield", Liverpool a obtinut victoria in a doua repriza, dupa ce oaspetii conduceau la pauza cu 1-0, gratie reusitei lui Vardy (3'). Dubla lui Salah (52' si 76') a adus a 11-a victorie pentru Liverpool in actualul sezon din Premier League.Bournemouth - Everton 2-1Chelsea - Stoke 5-0Huddersfield - Burnley 0-0Liverpool - Leicester 2-1Newcastle - Brighton 0 -0Watford - Swansea 1-2Tot sambata se va disputa partida Manchester United vs Southampton, de la ora 19:30. Meciurile Crystal Palace vs Manchester City si West Brom vs Arsenal sunt programate duminica.1. Manchester City 58 puncte2. Chelsea 45 (+ un joc)3. Manchester United 434. Liverpool 41 (+ un joc)5. Tottenham 37 etc.