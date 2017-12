Razvan Burleanu (presedintele FRF): "Daca Romania s-ar fi calificat la Campionatul Mondial din 2018, acest an ar fi fost excelent pentru fotbalul romanesc"

"Consider ca in urma unei evaluari obiective putem aprecia anul 2017 drept unul bun pentru fotbalul romanesc. Argumentele ar fi calificarea echipelor nationale Under-17 si Under-19 masculin, precum si Under-17 feminin, la turul de elita pentru Campionatul European, parcursul echipei nationale Under-21 in preliminariile Campionatului European, unde Romania e liderul neinvins al grupei in 2017. Totodata, calificarea echipei nationale de futsal la EURO 2018.In acelasi timp, am reusit sa continuam proiectele cu rezultate exceptionale in dezvoltarea fotbalului de baza, precum Cupa Tymbark Junior sau Gillette-Performanta Are Viitor, am implementat noi proiecte, precum Turneul Sperantelor. Numarul tinerilor jucatori romani la nivel inalt a crescut in urma implementarii regulii U21 in Liga 1 si Liga 2. Iar prezenta unei echipe de club romanesti (FCSB, n. red.) in primavara europeana e o performanta care trebuie apreciata, ar trebui sa fie un obiectiv constant aceasta prezenta in primavara europeana. Asadar, un an bun pentru fotbalul romanesc. Daca am fi fost prezenti la Cupa Mondiala din Rusia, ar fi fost excelent","Calificarea nu a fost obtinuta. Prefer analize realiste, cu consecinte pozitive pentru viitor in locul exercitiilor de imaginatie sterile, proiectate in trecut. Nu imi reprosez numirea lui Christoph Daum ca selectioner, la fel cum nu consider ca putem muta toata vina acestei calificari pierdute in directia unui singur om. Calificarea la Cupa Mondiala din Rusia este elementul care ne lipseste pentru a putea spune ca a fost un an foarte bun pentru fotbalul romanesc".Burleanu a subliniat de asemenea cresterea semnificativa a nivelului de investitii in 2017. "Daca ne referim exclusiv la planul institutional, as mentiona consolidarea stabilitatii financiare in paralel cu cresterea semnificativa a nivelului de investitii, cu precadere in proiecte si competitii dedicate fotbalului la nivel de copii si juniori", a adaugat el.In ceea ce priveste, presedintele a mentionat ca acestea sunt legate de infrastructura sportiva, dar si de cadrul de finantare al cluburilor, chestiuni asupra carora isi va concentra atentia in perioada urmatoare."Punctele fierbinti din 2017 si din anii precedenti asupra carora se concentreaza strategia noastra pentru urmatorii ani tin de infrastructura sportiva, unde avem deja constituit un fond de aproximativ 2 milioane de euro pentru realizarea de terenuri in tara, pe langa infrastructura din proiectul EURO 2020. Apoi, de cadrul de finantare al cluburilor, unde vom oferi asistenta si vom furniza suport proactiv membrilor FRF, atat in identificarea celor mai bune solutii de finantare din partea autoritatilor, cat si in diversificarea oportunitatilor de finantare din mediul privat", a explicat seful FRF."In plan sportiv, ne dorim, fireste, un parcurs al echipei nationale in Liga Natiunilor care sa se finalizeze cu calificarea la EURO 2020 si rezultate care asigure prezenta echipei nationale Under-21 la Campionatul European. Ar fi extraordinar sa putem fi prezenti la turneul final al Campionatului European si cu o nationala de juniori. La nivel administrativ, vom continua procesul accelerat de reforme institutionale care sa confere cel mai bun mediu de dezvoltare pentru fotbalul romanesc, vom intensifica programul de asistenta si sprijin oferit membrilor FRF pe toate planurile si ne dorim consolidarea reputatiei institutionale la nivel regional european", a afirmat Razvan Burleanu.Presedintele nu a dorit sa nominalizeze un jucator pentru, dar a mentionat ca in aceasta categorie s-ar inscrie toti componentii nationalei Under-21 a Romaniei. "In fotbal, cei mai buni sunt cei care nu stiu gustul infrangerii. Astfel, as spune ca toti jucatorii echipei nationale Under-21 care au contribuit la parcursul de pana acum in preliminariile EURO 2019 pot fi considerati fotbalistii anului 2017", a spus el.In schimb,Burleanu a mentionat ca acesta ii revine jucatoarei de tenis Simona Halep. "Numarul 1 mondial in tenisul feminin la acest moment, Simona Halep, cred ca merita pe deplin sa fie considerata sportivul anului in Romania", a adaugat Razvan Burleanu.In anul 2017 prima reprezentativa a Romaniei a disputat 6 partide oficiale in preliminariile CM 2018, inregistrand 2 victorii ( 1-0 cu Armenia, 3-1 cu Kazahstan), 2 egaluri (0-0 si 1-1, ambele cu Danemarca) si 2 infrangeri (1-3 cu Polonia, 0-1 cu Muntenegru). Romania a ratat calificarea la Cupa Mondiala din Rusia, ea clasandu-se la finalul preliminariilor pe locul 4 in Grupa E, cu 13 puncte din 10 partide disputate.Ratarea calificarii la CM 2018 a dus la rezilierea contractului lui Christoph Daum, primul selectioner strain al reprezentativei Romaniei. La 14 septembrie, conducerea Federatiei Romane de Fotbal a anuntat ca a ajuns la un acord cu Daum incetarea raporturilor contractuale inaintea ultimelor doua partide din preliminariile CM 2018, cu Kazahstan si Danemarca.Oficialii Federatiei Romane de Fotbal au avut o lista cu posibili inlocuitori ai lui Christoph Daum printre care s-au aflat Dan Petrescu, Cosmin Contra, Mircea Rednic, Gheorghe Hagi, Cosmin Olaroiu, Victor Piturca si Ladislau Boloni.FRF a negociat prima oara cu antrenorul formatiei CFR Cluj, Dan Petrescu, dar cele doua parti nu au ajuns la un acord. Ulterior, postul de selectioner i-a fost propus tehnicianului echipei Dinamo, Cosmin Contra, care a acceptat. Numirea lui Cosmin Contra a fost validata de Comitetului Executiv al Federatiei Romane de Fotbal, scrie Agerpres