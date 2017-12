VIDEO Crotone - Napoli 0-1/Oaspetii termina anul pe prima pozitie in Serie A

Napoli, victorie la limita in fata celor de la Crotone

Hamsik este cel mai bun marcator din istoria lui Napoli, dupa ce l-a depasit la acest capitol pe argentinianul Diego Armando Maradona (115 goluri). Pentru a cinsti performanta slovacului, jucatorii lui Napoli au purtat tricouri speciale la partida cu Crotone.Adrian Stoian a fost integralist la Crotone, in timp ce Vlad Chriches a fost rezerva la Napoli.In primele 19 etape din Serie A, Napoli a inregistrat 15 victorii, 3 remize si o infrangere.1. Napoli 48 puncte (19 jocuri)2. Juventus 44 (18 j)3. Inter 40 (18 j)4. AS Roma 38 (17 j)5. Lazio 36 (17 j) etc.