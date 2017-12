Paul Anton, fost capitan al lui Dinamo, a fost transferat de Anji Mahacikala

Anji ocupa locul 15, penultimul, retrogradabil, in prima liga rusa, cu 19 puncte, dupa 20 de etape. Pentru a fi sigura de ramanerea in acest esalon, Anji trebuie sa urce cel putin pe locul 12, pe care se afla acum Dinamo Moscova, cu 22 de puncte.Revenit la Dinamo in luna iulie a acestui an, dupa transferul temporar la Getafe (Spania), Paul Anton a marcat in acest sezon competitional 6 goluri in 19 partide disputate in Liga 1 Betano si a mai jucat doua meciuri in Europa League, in dubla mansa cu Athletic Bilbao, si unul in Cupa Romaniei, cu Universitatea Cluj.Paul Anton, 26 de ani, a jucat 43 de meciuri pentru echipa din Stefan cel Mare in Liga 1, in doua perioade (septembrie 2015 - iulie 2016, respectiv iulie 2017 - decembrie 2017), marcand 8 goluri in tricoul alb-rosu. El a mai jucat 11 partide la Dinamo in celelalte competitii: Europa League (2), Cupa Romaniei (5) si Cupa Ligii (4).Anton a mai evoluat la Gloria Bistrita, Delta Tulcea, FCM Targu Mures si Pandurii Targu Jiu.