​Globe Soccer Awards: Cristiano Ronaldo, jucatorul anului; Real Madrid, echipa anului; Felix Brych, cel mai bun arbitru din 2017

Festivitatea a avut loc, joi, la Dubai. Aceste trofee sunt decernate de Asociatia europeana a agentilor de jucatori (EFAA) si de Asociatia europeana a cluburilor (ECA).Este pentru a patra oara cand Ronaldo primeste acaesta distinctie, dupa cele din 2011, 2014 si 2016. El a mai primit in acest an Balonul de aur si a fost declarat jucatorul anului in ancheta FIFA. Ronaldo a lipsit de la gala din Dubai.Pentru titlul decernat joi au mai candidat Lionel Messi (FC Barcelona), Neymar (PSG), Gianluigi Buffon (Juventus), Sergio Ramos (Real Madrid), Paulo Dybala (Juventus) si Kylian Mbappe (PSG).Castigatoare a campionatului Spaniei, a Super Cupei Spaniei, a trofeului Ligii Campionilor, a Supercupei Europei si a Cupei Mondiale a cluburilor in 2017, Real Madrid a mai fost aleasa echipa anului in aceasta ancheta in 2014 si 2016.In schimb, Zidane intra pentru prima data in posesia acestui trofeu. El ii succede selectionerului Portugaliei, Fernando Santos, care a fost recompensat anul trecut pentru titlul european.Felix Brych a fost ales arbitrul anului, iar liga spaniola cea mai puternica in 2017.In cadrul festivitatii, Francesco Totti, Carles Puyol si Marcello Lippi au primit premii pentru cariera lor.