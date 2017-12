Premier League: Arsene Wenger, la meciul cu numarul 810 pe banca tunarilor, egaleaza recordul lui Alex Ferguson

Record egalat: 810

Formatia Arsenal Londra a invins, joi, in deplasare, cu scorul de 3-2 (1-0), formatia Crystal Palace, in etapa XX-a a campionatului englez de fotal, Premier League, potrivit news.ro.

Acesta a fost meciul cu numarul 810 pentru tehnicianul "tunarilor" Arsene Wenger ca antrenor in Premier League, francezul egaland recordul detinut de Alex Ferguson.

Wenger antreneaza Arsenal Londra din 1996. De atunci, el s-a aflat pe banca la 810 partide in prima liga engleza, obtinand 468 de victorii, 197 de remize si 145 de infrangeri.

Recordul numarului de prezente pe banca tehnica in Premier League ii apartinea lui Alex Ferguson, antrenorul echipei Manchester United in perioada 1986-2013. In cele 810 partide, Ferguson a inregistrat 528 de victorii, 168 de remize si 114 infrangeri.

Pozitia a treia in topul antrenorilor cu cele mai multe prezente in Premier League este ocupata de Harry Redknapp - 641 (236 de victorii, 167 de remize, 238 infrangeri).

Joi seara, Mustafi '25, Alexis Sanchez '62 si '66 au marcat golurile invingatorilor, in timp ce gazdele au inscris prin Andros Townsend '49 si Tomkins '89.

In urma acestui rezultat, Arsenal ocupa locul 6, cu 37 de puncte, dupa Manchester City (58 de puncte), Manchester United (43 de puncte), Chelsea (42 de puncte), Liverpool (38 de puncte) si Tottenham (37 de puncte, golaveraj mai bun). Crystal Palace ramane pe locul 16, cu 18 puncte.