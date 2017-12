Dragnea, furios pe ambasade: Cum e posibil ca aceste ambasade sa astepte forma finala a legilor si tradusa si sa se uite cu atentie si sa-si spuna punctul de vedere?

"Ce e prima data cand se unesc (ambasadele - n.r.)? Cum e posibil ca aceste ambasade sa nu-si fi acordat mai intai, daca e sa discutam cinstit, daca e o abordare de buna credinta, sa nu-si fi acordat mai intai sansa de avea forma finala a legilor si tradusa si sa se uite cu atentie si sa-si spuna punctul de vedere? Sa nu mai vorbim de faptul ca, totusi, Parlamentul Romaniei este ales de niste romani, intr-un stat suveran si are dreptul sa legifereze", a declarat Dragnea joi seara la Romania TV.Seful PSD-ul a predat apoi o lectie de politica internationala si democratie:"Sa vedem cum sunt in tarile respective, cum sunt codurile penale acolo, cum functioneaza justitia. Mi-au dat cativa colegi cateva exemple. Se vorbeste de numirea procurorilor sefi, noi nu am schimbat aici, forma finala il pastreaza pe presedinte de a numi efectiv procurorii sefi. In schimb, in Danemarca, Finlanda, Germania, Portugalia, Cehia, Estonia, Slovenia, Lituania, procurorii sefi sunt numiti direct ori de Guvern, ori de presedinte, ori de ministrul Justitiei, ori de Parlament, adica sunt numiti politic si vorbim de state cu democratie veche. Mai mult, in unele state, Danemarca, Olanda, Franta, Finlanda, Irlanda, ministrul Justitiei poate interveni in activitatea procurorului, poate dispune sau solicita inceperea sau incetarea urmaririi penale. In Romania prin aceste legi independenta procurorilor creste, independenta judecatorilor creste, cred ca de fapt asta deranjeaza", a spus Dragnea, potrivit Realitatea TV.