Fellaini (Manchester United) se va retrage din nationala Belgiei dupa Campionatul Mondial de fotbal din 2018

"Se implinesc 12 ani de cand joc pentru echipa nationala si sunt acum unul dintre cei mai vechi componenti, dupa Vincent Kompany, Thomas Vermaelen si Moussa Dembele. Nu mai am nimic de demonstrat, indiferent daca este vorba de Belgia sau de Anglia. Peste tot mi-am aratat valoarea", a declarat Fellaini intr-un interviu publicat de revista Humo.Intrebat daca Mondialul care va avea anul viitor loc in Rusia va fi ultimul sau mare turneu, mijlocasul a raspuns: "Da".In varsta de 30 ani, Fellaini a evoluat de 80 de ori in nationala tarii sale, pentru care a marcat 16 goluri. El este al treilea component al nationalei Belgiei care si-a anuntat retragerea la finalul Cupei Mondiale 2018, dupa Laurent Ciman si Vincent Kompany.Fellaini a precizat, totodata, ca a primit o oferta de prelungire a contractului sau cu Manchester United, scadent la finalul acestui sezon, pe care a refuzat-o insa."Cei de la United mi-au facut o oferta si probabil ca va urma inca una. Nu stiu daca voi accepta sau nu, vom vedea", a spus mijlocasul, care se afla si in vizorul echipei Paris Saint-Germain, conform ziarelor din Hexagon.