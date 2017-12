VIDEO Harry Kane (tripla contra lui Southampton) a devenit cel mai bun marcator din 2017: L-a depasit pe Lionel Messi

Tottenham a castigat cu 5-2 meciul jucat impotriva celor de la Southampton (Premier League, etapa XX), iar Harry Kane (autor al unei triple) a devenit cel mai bun marcator din 2017, depasindu-l pe Lionel Messi.



Kane a inscris in minutele '22, '39 si '67. Celelalte goluri al invingatorilor au fost marcate de Delle Alli '49 si Son Heung-Min '52. Pentru oaspeti au inscris Boufal '64 si Tadic '82.

Harry Kane a ajuns la cota 56 de goluri marcate in toate competitiile, intrecandu-l pe Lionel Messi (54).