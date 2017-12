Dick Advocaat, noul antrenor al Spartei Rotterdam (penultima din Eredivisie)

El il inlocuieste pe Alex Pastoor, demis dupa ce echipa a fost invinsa de rivala Feyenoord, cu 7-0, pe teren propriu. De altfel, Sparta a pierdut ultimele cinci meciuri si este pe locul 7, cu 11 puncte, in 17 partide dispuate in campionat. NAC Breda, echipa de pe locul 15, primul care asigura prezenta in prima liga si sezonul viitor, are 16 puncte, in 18 etape.Advocaat, unul dintre cei mai apreciati antrenori europeani, a pregatit in cariera lui nationalele Rusiei, Belgiei, Serbiei, Emiratelor Arabe Unite si Coreei de Sud, dar si echipele de club Glasgow Rangers, Zenit Sankt Petersburg, Sunderland, PSV Eindhoven si Fenerbahce, printre altele.Tehnicianul a parasit nationala Olandei, pe care a antrenat-o a treia oara, dupa meciul amical disputat cu Romania la Bucuresti si castigat cu 3-0. Dupa acest succes, el a devenit selectionerul cu cele mai multe victorii la nationala Olandei, 37, doborand un record vechi de 77 de ani.