VIDEO Arsenal - Liverpool 3-3/ Meci spectacol pe "Emirates"

Oaspetii au condus cu 2-0, dupa golurile marcate de Coutinho '26 si Salah '52.Arsenal a egalat prin Alexis Sanches '53 si Xhaka '56, iar in minutul 58 a preluat conducerea printr-un gol inscris de Mesut Ozil. Tabela a fost "inchisa" de Roberto Firmino, de la Liverpool, in minutul 71.1 Manchester City 52 puncte2 Manchester United 413 Chelsea 384 Liverpool 35 (+1 meci)5 Arsenal 34 (+1 meci) etc.