Corriere dello Sport: PSG pregateste o noua oferta uriasa - 170 de milioane de euro pentru un jucator de la Lazio, viitoarea adversara a FCSB

In varsta de 22 de ani si comparat cu Paul Pogba, Milinkovic-Savic este si in atentia celor doua grupari din Manchester, United si City, a FC Barcelona, dar si in cea a clubului Juventus, scrie News.ro.Transferul fotbalistului sarb ar urma fi perfectat in vara, dupa ce PSG se va desparti de jucatorii Javier Pastore, Lucas Moura si Christopher Nkunku, pentru a se incadra in regulamentul fair-play-ului financiar.Milinkovic-Savic, care va evolua la Cupa Mondiala cu Serbia, a venit la Lazio in sezonul 2015/2016, dupa ce a mai evoluat la Genk si la Vojvodina Novi Sad.In actualul sezon din Serie A, Savic a marcat cinci goluri si a oferit o pasa decisiva. In Europa League, jucatorul a evoluat in patru partide, a avut doua reusite si o pasa de gol.Lazio se gaseste pe locul cinci in Serie A, cu 33 de puncte (10 victorii, 3 rezultate de egalitate si 3 infrangeri).Lazio va fi adversara FCSB in 16-imile Europa League. FCSB vs Lazio se va juca pe 15 februarie 2018 pe "Arena Nationala" din Bucuresti, in timp ce Lazio vs FCSB va avea loc pe "Stadio Olimpico", pe 22 februarie.