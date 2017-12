Pep Guardiola, acuzat de rebeliune in Spania

Potrivit unui raport al jandarmeriei, lui Guardiola, un partizan al "dreptului de a decide", i se reproseaza faptul ca a citit un manifest, la 11 iunie, care a avut rolul de a-i mobiliza pe toti sustinatorii independentei.Acuzat de "rebeliune", tehnicianul va fi judecat probabil de justitia spaniola, potrivit unor surse citate de ESPN.Nascut la Santpedor, in centrul Cataloniei, Guardiola, 46 de ani, a cunoscut cel mai mare succes ca jucator si antrenor la FC Barcelona. Pep Guardiola, unul dintre cei mai buni tehnicieni din lume, este antrenor la Manchester City din vara anului trecut, dupa ce a mai pregatit pe Bayern Munchen. "Cetatenii" domina campionatul englez, avand un avans de 11 puncte in fruntea clasamentului, fata de rivala Manchester United, dupa 18 etape.Catalanii au votat masiv, joi, pentru a decide daca separatistii se intorc la putere in regiunea din nord-estul Spaniei, la doua luni dupa ce au fost destituiti in urma unei tentative de secesiune care a zguduit Spania si Europa.Dupa proclamarea unilaterala a independentei pe 27 octombrie, Guvernul spaniol al lui Mariano Rajoy a suspendat autonomia regiunii, a destituit Executivul si a dizolvat Legislativul regionale, pentru a convoca aceste noi alegeri.