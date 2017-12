Olimpiu Morutan a semnat cu FCSB - Clauza de reziliere de 70 de milioane de euro

"Voi avea o clauza de 70 de milioane de euro. Ce mi-a oferit in plus FCSB fata de Sahtior? De fapt, eu am ales cu sufletul Steaua. Consider ca poate fi o rampa de lansare pentru viitor. Domnul Becali mi-a spus sa imi fac treaba bine la Botosani, in urmatoarele sase luni. Apoi, ma asteapta la Bucuresti. Faptul ca am semnat cu Steaua e un vis implinit", a spus Morutan la plecarea de la sediul FCSB, potrivit Digi Sport.Florin Vulturar, impresarul fotbalistului, a declarat pentru Digi Sport ca Morutan primise noaptea trecuta o oferta foarte tentanta din punct de vedere financiar.Conform Digi Sport, jucatorul cu cea mai mare clauza de reziliere de la FCSB este Florinel Coman. Jucatorul in varsta de 19 ani va putea pleca de la gruparea ros-albastra daca un club va achita 100 de milioane de euro.Clauze importante de reziliere mai au Dennis Man si Dragos Nedelcu, ambii cu cate 50 de milioane de euro, Florin Tanase - 30 de milioane de euro, dar si Romario Benzar, cu 20 de milioane de euro.FCSB a platit pentru Olimpiu Morutan aproximativ 700.000 de euro + procente la un viitor transfer si bonusuri in functie de performante (calificarea in Champions League sau convocarile la nationala).Salariul fotbalistului va fi de 10.000 de euro pe luna, iar remuneratia va creste cu cate 25.000 de euro in fiecare an de contract, potrivit gsp.ro.In acest sezon, Morutan a evoluat in 21 de partide pentru FC Botosani, a inscris doua goluri si a dat patru pase decisive.Olimpiu Morutan a ajuns de la Universitatea Cluj la FC Botosani in vara anului 2016, fiind liber de contract. Jucatorul este cotat la 600.000 de euro, potrivit Transfermarkt.