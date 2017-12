LPF ii raspunde lui Razvan Burleanu: "Ne surprinde reticenta presedintelui FRF si partizanatul domniei sale fata de arbitrajul video"

"Liga Profesionista de Fotbal a luat act cu neplacuta surprindere de ultimele declaratii facute de presedintele FRF, Razvan Burleanu, pe tema implementarii sistemului de arbitraj video (VAR). Ramanand consecventa cu propriile principii, deja anuntate in acest caz, LPF va face toate eforturile pentru ca, incepand din play-off, sa testeze sistemul VAR, macar la unul dintre cele trei meciuri din aceasta faza a competitiei. Si noi ne dorim ca toate meciurile sa beneficieze de acest sistem, dar pana implementarea lui generala in Liga 1 Betano, consideram ca nu putem abandona ideea testarii acestuia in urmatoarea etapa a intrecerii. Dorim implementarea lui la toate meciurile din Liga 1 Betano incepand cu sezonul 2018/2019. Ne surprinde reticenta presedintelui FRF si partizanatul domniei sale fata de actualul mod de arbitraj. Lumea fotbalului evolueaza si domnul Burleanu ar fi trebuit sa fie primul care sa incurajeze schimbarea si nu sa iasa in spatiul public cu afirmatii care pot zdruncina increderea cluburilor in acest sistem",LPF considera ca pana la implementarea sistemului VAR este necesara probarea acestuia: "E adevarat, si noi credem ca toate meciurile trebuie sa beneficieze de sistemul VAR, dar pana la implementarea lui totala e absolut necesara probarea acestuia in perioada imediat urmatoare macar intr-un singur meci din play-off, pentru a obisnui oamenii implicati in realizarea acestuia (arbitri suplimentari, operatori, televiziuni) cu tot ceea ce inseamna aceasta schimbare. Sigur ca sunt posibile erori umane si in sistemul VAR, dar ele vor fi cu siguranta mai putine, iar spiritul competitiei va fi mult mai mult respectat astfel. Credem ca ar trebui transmis un mesaj de incredere in noua tehnologie si nu evidentiat un partizanat in ceea ce se intampla azi in arbitrajul romanesc"."Nu sunt foarte increzator ca nu o sa mai avem probleme in arbitraj, decizia va fi una limitata, VAR-ul va depinde tot decizia unei fiinte umane. Tot arbitrul va fi decisiv", a declarat Razvan Buleanu, potrivit Digi Sport."Nu au existat pana acum discutii intre LPF si FRF legate de acest subiect, insa CCA a fost imputernicita de mine sa verifice softurile, sa intre in contact cu alte federatii care au implementat VAR-ul. Trebuie sa se analizeze avantajele si dezavantajele, costurile de tehnologie, costurile legate de arbitrii care trebuie sa faca aceasta treaba. Niciodata nu o sa fim de acord ca doar anumite meciuri sa fie monitorizate, de aceleasi conditii trebuie sa beneficieze orice echipa. Sa implementam de la o etapa la alta nu este nici asa o varianta. Trebuie sa vedem daca vom avea un centru cu birouri si monitoare pentru implementarea VAR sau vom fixa cate o camera speciala pe fiecare stadion. Sase luni trebuie testat, cel putin. Sa zicem ca vom incepe sa testam din februarie. Putem testa, dar nu intr-un singur meci. Alte federatii au testat VAR pentru un an de zile. Ai nevoie sa testeze acest mecanism, noi vrem sa implementam orice inovatie",Arbitrajul video (VAR) va fi implementat si in Liga I, incepand din sezonul viitor, a anuntat presedintele LPF, Gino Iorgulescu, dupa Adunarea Generala a LPF din 6 decembrie. Presedintele ligii spera ca in cazul obtinerii finantarii necesare, sistemul VAR sa fie introdus chiar din play-off.In acest sezon, arbitrajul video este folosit in Bundesliga si in Serie A, iar din sezonul viitor va fi folosit si in LaLiga si in Ligue 1.