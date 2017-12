Clasamentul FIFA: Romania incheie anul pe locul 41

Cea mai buna clasare din acest an a tricolorilor a fost in ianuarie, pe locul 39, iar cea mai slaba in aprilie si mai, cand Romania a ocupat locul 47, scrie Agerpres.Ultimele meciuri disputate de Romania in 2017 au avut loc in luna noiembrie: doua partide amicale. Echipa condusa de Cosmin Contra a invins Turcia, scor 2-0, pe stadionul "Dr. Constantin Radulescu" din Cluj-Napoca si a pierdut in fata reprezentativei Olandei, scor 0-3, pe "Arena Nationala".1 (1). Germania 1.602 puncte2 (2). Brazilia 1.4833 (3). Portugalia 1.3584 (4). Argentina 1.3485 (5). Belgia 1.3256 (6). Spania 1.2317 (7). Polonia 1.2098 (8). Elvetia 1.1909 (9). Franta 1.18310 (10). Chile 1.16211 (11). Peru 1.12812 (12). Danemarca 1.09913 (13). Columbia 1.07814 (14). Italia 1.05215 (15). Anglia 1.04716 (16). Mexic 1.03217 (17). Croatia 1.01818 (18). Suedia 99819 (19). Tara Galilor 98520 (20). Olanda 95221 (21). Uruguay 92422 (22). Islanda 91023 (23). Senegal 88424 (24). SUA 86724 (24). Irlanda de Nord 86726 (26). Costa Rica 85027 (27). Tunisia 83828 (28). Slovacia 81729 (29). Austria 81530 (30). Paraguay 81231 (31). Egipt 80532 (32). Irlanda 79832 (32). Iran 79832 (32). Scotia 79835 (35). Ucraina 78136 (37). Serbia 75637 (38). Bosnia-Hertegovina 75338 (39). Australia 74739 (36). RD Congo 74040 (40). Maroc 73841 (41). Romania 737 etc.