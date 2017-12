Darren Cahill, despre noul sezon WTA: "Serena Williams, marea provocare. Cand intra pe teren este o problema pentru toata lumea"

"Am avut un presezon foarte bun, am petrecut 3-4 saptamani aici, in Bucuresti. Ne-am pregatit de asemenea cu Andrei Pavel, in ultimele 12 zile. Si a fost grozav. Antrenamentele au fost foarte bune, facilitatile de aici sunt fantastice, iar Simona a petrecut foarte mult timp pe terenul de tenis, dar si in sala de forta. Deci suntem gata de start","Tot timpul descopar lucruri noi in Romania, este o tara frumoasa si cred ca nu destula lume ajunge aici din postura de turist, sa mearga in munti, sa viziteze restaurantele. Aveti niste cladiri foarte frumoase aici. De fiecare data cand vin fac ceva diferit, cred ca este o tara frumoasa si imi incurajez tot timpul prietenii sa vina"."Ma chinui cu limba romana putin, pentru ca e complicata, deci incerc mai mult sa o ajut pe Simona cu engleza ei, decat sa ma ajute ea cu romana. Cred ca e mai corect asa", a mai spus tehnicianul australian."Sunt cateva jucatoare care vor reveni la anul. Petra Kvitova este foarte puternica, atunci cand este in forma. Mai este Azarenka, care mai are multe de aratat. Sharapova este deja in circuit de o vreme. Simona a avut probleme cu Maria in trecut, dar a invins-o la Beijing, ceea ce i-a dat multa incredere.Apoi, este provocarea cea mare, revenirea Serenei! Este o campioana. Cand Serena intra pe teren este o problema pentru toata lumea, nu doar pentru Simona! Daca toate aceste jucatoare revin si ajung la nivelul lor obisnuit cred ca va fi un an remarcabil pentru WTA","Pentru sport este bine sa revina Serena. Este o mare campioana si este in stare sa faca asta. Cu siguranta va fi la fel de buna, cand se va intoarce", a declarat numarul 1 WTA.Primul test pentru Simona Halep va fi turneul demonstrativ de la Hua Hin (World Tennis Thailand Championship 2017), care se va desfasura in perioada 23-24 decembrie.Simona Halep vs Johann Konta/ de la ora 13:00Karolina Pliskova vs Jelena Ostapenko/ de la ora 15:00Pe 24 decembrie se vor disputa ultimele doua partide: pentru castigarea trofeului si pentru locurile 3-4.Simona Halep va incepe noul sezon din circuitul WTA la Shenzhen, competitie care va debuta la inceputul lui ianuarie. La intrecerea de categorie "International" s-au mai inscris, printre altele, si Jelena Ostapenko si Maria Sharapova.