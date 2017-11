VIDEO Sampdoria - Juventus 3-2/ Gazdele au condus cu 3-0 pana in minutul 90+1

Golurile invingatorilor au fost marcate de Zapata '52, Torreira '71 si Ferrari '79. Pentru Juventus au inscris Higuain '90+1 (penalti) si Dybala '90+4.A fost a doua infrangere a sezonului pentru Juventus, dupa 1-2 acasa cu Lazio. "Batrana Doamna" se afla pe locul doi in clasament, la patru puncte in spatele liderului Napoli, dar poate fi intrecuta de AS Roma (locul trei) si Internazionale Milano (locul patru), care au cate un punct mai putin si un meci in minus. Roma are o restanta chiar impotriva celor de la Sampdoria, iar Inter se va duela cu Atalanta, de la ora 21:45.Sampdoria a acumulat 26 de puncte si se gaseste pe pozitia a sasea.Au marcat: Armenteros '65, Matri '57, Peluso '90+4In minutul 67, de la gazde a fost eliminat Letizia. In minutul 90, Berardi (Sassuolo) a ratat un penalti.Au marcat: Paloschi '42 / Chiesa '80In minutul 90+1, de la SPAL a fost eliminat Oikonomou.Au marcat: Baselli '33 / Hetemaj '14In minutul 72, Belotti (Torino) a ratat un penalti. In minutul 88, de la Chievo a fost eliminat Radovanovic.A marcat: Joao Pedro '54In minutul 90+9, de la Udinese a fost eliminat Bizzarri.A marcat: Rigoni '111. Napoli 35 puncte (+ un joc)2. Juventus 31 (+ un joc)3. AS Roma 304. Inter 305. Lazio 286. Sampdoria 267. AC Milan 19 (+ un joc)Meciul Internazionale Milano - Atalanta are loc tot duminica, iar confruntarea Hellas Verona - Bologna se va disputa luni.