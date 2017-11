VIDEO Zlatan Ibrahimovic, revenit pe teren la sapte luni de la accidentare: "Nu am fost ingrijorat pentru revenire, leii nu se recupereaza precum oamenii"

"Este special ca am revenit pe teren. Nu sunt ingrijorat deloc. Ma antrenez din greu, fac multe sacrificii. Joc cu capul si genunchiul nu are decat sa ma urmeze. Daca am fost ingrijorat pentru revenire? Nu. Leii nu se recupereaza precum oamenii", a spus Ibrahimovic, conform News.ro.Zlatan Ibrahimovic a suferit o ruptura a ligamentelor incrucisate de la genunchi in partida cu Anderlecht Bruxelles, scor 2-1 dupa prelungiri, din mansa secunda a sferturilor de finala ale Europa League, din 20 aprilie.Ibrahimovic a fost transferat de la PSG la Manchester United in vara anului 2016 si a reusit 28 de goluri in 47 de partide.a revenit si el pe teren dupa o accidentare suferita la 12 septembrie si a jucat pana in minutul 70. Francezul a inscris in minutul 54 si a pasat decisiv la golul lui Martial, din minutul 37. Marcos Rojo, care a suferit si el o ruptura de ligament in aprilie, a fost rezerva."Am castigat, am luat cele trei puncte, asta e important. Foarte important e ca Zlatan s-a intors, eu m-am intors, Marcos (n.r. Rojo) s-a recuperat, asa ca suntem fericiti", a spus Pogba, potrivit Digi Sport.Manchester United a castigat partida de pe teren propriu in fata echipei Newcastle, scor 4-1, in etapa a XII-a a campionatului Angliei. Golurile victoriei au fost marcate de Martial 37', Smalling 45+1', Pogba 54' si Lukaku 70'. Pentru oaspeti a punctat Gayle, in minutul 14.Echipa antrenata de Jose Mourinho se afla pe pozitia a doua in clasament, cu 26 de puncte, la opt lungimi in spatele liderului Manchester City.