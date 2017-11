Zinedine Zidane, dupa remiza cu Atletico: "Trebuie sa avem rabdare. Cele zece puncte care ne despart de Barcelona pot fi recuperate"

"Nu punctele ma ingrijoreaza, continutul jocului nostru este cel la care ma gandesc, meritam ceva mai mult. Punctele pot fi recuperate, acest campionat este foarte lung. Cu jocul pe care l-am facut, meritam mult mai mult. Mai presus de toate, baietii meritau o victorie. Nu am ce sa le reprosez jucatorilor. Meritam mai mult in seara asta dar nu a fost posibil. Trebuie sa avem rabdare, suntem pe drumul cel bun",Dupa 12 etape disputate in campionatul Spaniei, "galacticii" se afla pe locul trei in clasament, la o distanta de 10 fata de rivala Barcelona, liderul din La Liga."Cele 10 puncte pot fi recuperate. Barca va pierde cu siguranta puncte. Trebuie sa continuam cu munca noastra si ii vom prinde din urma. Cand vezi ca ai 10 puncte avans, care sunt foarte multe, incepi sa gresesti. Vom recupera din diferenta, de asta sunt sigur", a mai spus tehnicianul francez.In actualul sezon din La Liga, Real Madrid a inregistrat sapte victorii, trei remize si doua infrangeri.In Grupa H a Champions League, madrilenii ocupa locul al doilea, dupa Tottenham. Realul are doua victorii (3-0 cu APOEL Nicosia, 3-1 cu Dortmund), o remiza (1-1 cu Tottenham) si o infrangere (1-3 cu Tottenham).Zinedine Zidane a preluat echipa de pe "Santiago Bernabeu" in luna ianuarie a anului 2016 si de atunci a castigat sapte trofee: doua Ligi ale Campionilor, doua Supercupe ale Europei, un titlu de campion al Spaniei, o Supercupa a Spaniei si un Campionat Mondial al Cluburilor.