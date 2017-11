VIDEO Atletico Madrid - Real Madrid 0-0/ Remiza in favoarea liderului Barcelona - Ambele echipe sunt la 10 puncte distanta de primul loc

Derbiul capitalei Spaniei s-a incheiat fara goluri, insa a fost presarat cu multe momente tensionate. Real Madrid a fost echipa care a dominat jocul, trecand de mai multe ori pe langa deschiderea scorului.Echipa lui Zinedine Zidane si-a creat 14 ocazii de gol, dublu fata de rivala sa. "Galacticii" au avut trei suturi pe spatiul portii, in timp ce Atletico a sutat o singura data pe spatiul portii lui Casilla.Partida a fost marcata insa de mai multe decizii contestate luate de centralul Fernandez Borbalan. Realul a cerut nu mai putin de trei lovituri de la 11 metri.Prima faza controversata a avut loc in minutul 37, cand Sergio Ramos a vrut sa reia cu capul din interiorul careului mic, insa a fost lovit cu gheata in figura de catre Lucas Hernandez. In urma acestui duel, Ramos a suferit o fractura de piramida nazala si a fost inlocuit la pauza.Elevii lui Zidane au mai cerut penalty in minutul 58, cand au acuzat un hent al lui Juanfran. Spre disperarea oaspetilor, arbitrul n-a dictat lovitura de la 11 metri nici in minutul 83, cand mingea l-a lovit in mana pe Godin, dupa un sut al lui Cristiano Ronaldo.Real Madrid si Atletico au cate 24 de puncte, regasindu-se pe locurile trei si patru in clasament. Cele doua echipe sunt la 10 puncte distanta de liderul Barcelona si cu 3 in urma Valenciei, care are si un meci mai putin disputat.Getafe - Alaves 4-1Leganes - Barcelona 0-3Sevilla - Celta Vigo 2-1Atletico Madrid - Real Madrid 0-01. Barcelona 34 puncte2. Valencia 27 (- un joc)3. Real Madrid 244. Atletico Madrid 245. Sevilla 226. Villarreal 20 (- un joc)Partidele Malaga - Deportivo La Coruna, Espanol - Valencia, Las Palmas - Levante si Athletic Bilbao - Villarreal sunt programate duminica, iar confruntarea Eibar - Betis Sevilla se va disputa luni.